Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО

Сьогодні 20 вересня українській веслувальницінабайдарках Інні Осипенко-Радомській виповнилося 36 років.

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У складі національної збірної спортсменка завоювала:

1. Бронзова медаль на Олімпійських іграх в Афінах 2004-го;

2. Золото на Олімпіаді в Пекіні 2008-го;

3. 2 срібні медалі на Олімпійських іграх у Лондоні 2012-го

У 2010-му році Інна стала найкращою спортсменкою в Україні.

Нагадаємо, що напередодні свій День народження відсвяткувала Юлія Джима.

Джерело - Чемпіон.

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