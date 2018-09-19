Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО

Сьогодні, 19 вересня українській біатлоністці Юлії Джимі виповнилося 28 років.
У своїй колекції спортсменка має Оліміпійське золото 2014 року, 4 золота на чемпионатах Європи.
Згадаємо, як 4 роки тому в Сочі вестафеті українки виграли золоту медаль. Тоді в складі були ще Валя Семеренко і Олена Підгрушна. Однак, саме вклад Джими став вирішальним.
Читайте також: Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Нагадаємо, що Ломаченко визнаний найкращим боксером світу.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua