Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО

Сьогодні, 19 вересня українській біатлоністці Юлії Джимі виповнилося 28 років.

У своїй колекції спортсменка має Оліміпійське золото 2014 року, 4 золота на чемпионатах Європи.

Згадаємо, як 4 роки тому в Сочі вестафеті українки виграли золоту медаль. Тоді в складі були ще Валя Семеренко і Олена Підгрушна. Однак, саме вклад Джими став вирішальним.

Нагадаємо, що Ломаченко визнаний найкращим боксером світу.

Джерело - Чемпіон.

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