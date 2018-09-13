Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО

Скандально відомий колишній суперник Віталія Кличка Дерек Чисора поцілував іншого британського супертяжа Карла Бейкера.

Зазначимо, що поцілунок у Чисора вийшов по-справжньому смачним. Після чого охорона розборонила боксерів.

Нагадаємо, що у Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит.

Раніше повідомлялося, що Кличко хоче знову балотуватися на посаду мера Києва.

Джерело - Чемпіон.

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