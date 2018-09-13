У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит

На центральному стадіоні Черкас стався нещасний випадок, на 12-річного хлопчика впав баскетбольний щит.

Про це повідомляє Телерадіокомпанія Рось.

12-річний хлопчик, на якого впав баскетбольний щит, нині перебуває в реанімації.

Учасники всеукраїнського турніру по футболу Дніпровська хвиля чекали нагородження.

Коли конструкція впала, хлопець сидів саме під щитом.

Із переломом хребта його доставили до обласної дитячої лікарні.

Його прооперували, стан дитини стабільний.

Зараз хлопець проходить курс реабілітації і потрохи повертається до повноцінного життя.

Джерело - Champion.com.ua.

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