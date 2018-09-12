Неймовірна техніка від зіркового корейця. ВІДЕО

11 вересня, у матчі між збірними Кореї та Чилі, який закінчився в нічию, запам'ятався один цікавий епізод.
Героєм моменту став лідер корейської збірної та нападник лондонського Тотенгема Сон Хин Мін.
Нагадаємо, що вже 6 років виповнилося чудо-голу Коноплянки у ворота англійців.
Раніше повідомлялося, що президент Ліберії зіграв за збірну своєї країни у товариському матчі.
Джерело - Чемпіон.
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