Неймовірна техніка від зіркового корейця. ВІДЕО

11 вересня, у матчі між збірними Кореї та Чилі, який закінчився в нічию, запам'ятався один цікавий епізод.

Героєм моменту став лідер корейської збірної та нападник лондонського Тотенгема Сон Хин Мін.

Нагадаємо, що вже 6 років виповнилося чудо-голу Коноплянки у ворота англійців.

Раніше повідомлялося, що президент Ліберії зіграв за збірну своєї країни у товариському матчі.

Джерело - Чемпіон.

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