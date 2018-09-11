Гол дня: шість років тому Коноплянка забив чудо-гол у ворота англійців. ВІДЕО

Шість років тому Євген Коноплянка забив фантастичний гол у ворота збірної Англії у відбірковому турнірі до ЧС-2012.
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Нагадаємо, що гра закінчилася з рахунком 1:1. Гол-відповідь за трилевів забив Франк Лепмард на 87-й хвилині з пенальті.
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Джерело - Чемпіон.
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