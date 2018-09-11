Як Брюс Лі: український боксер-професіонал показав феноменальну швидкість. ВІДЕО

Український боксер Тарас Шелестюк продовжує підготовку до наступних боїх.

У строріз свого Instagram чемпіон світу серед любителів продемонстрував феноменальну швидкість, підкинувши та спіймавши 4 монети.

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Нагадаємо, що напередодні Шелестюк кинув виклик діючому чемпіону світу WBC в напівсередній вазі Шону Портеру.

Джерело - Instagram.

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