Тищенко фінішував сьомим на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.

Артем Тищенко став найкращим з українців в спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24 в австрійському Обертілліаху.

Українець з ідеальною стрільбою прийшов сьомим - це його особистий рекорд на Кубку IBU у нинішньому сезоні.

Перемогу в гонці здобув норвежець Мартін Ульдаль.

Кубок IBU - 8 етап

Обертілліах, Австрія

Спринт, чоловіки

8 березня

Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+0) 23:25.5 хвилини Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +38.0 Сверре Аспенс (Норвегія, 0+2) +39.1 Матс Овербю (Норвегія, 0+1) +54.2 Емільєн Клод (Франція, 0+1) +1:04.2 Лукас Фратцшер (Німеччина, 0+1) +1:05.2 Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:12.1

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27. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:43.6

33. Денис Насико (Україна, 0+3) +2:49.6

35. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +2:51.8

40. Дмитро Грущак (Україна, 0+2) +2:57.7

41. Роман Боровик (Україна, 1+1) +2:58.0

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