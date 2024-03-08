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Тищенко фінішував сьомим на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Сьогодні 16:56 74 0
Тищенко фінішував сьомим на етапі Кубку IBU в Обертілліаху
#Артем Тищенко

Джерело - Чемпіон.

Артем Тищенко став найкращим з українців в спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24 в австрійському Обертілліаху.

Українець з ідеальною стрільбою прийшов сьомим - це його особистий рекорд на Кубку IBU у нинішньому сезоні.

Перемогу в гонці здобув норвежець Мартін Ульдаль.

Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Спринт, чоловіки
8 березня
  1. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+0) 23:25.5 хвилини
  2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +38.0
  3. Сверре Аспенс (Норвегія, 0+2) +39.1
  4. Матс Овербю (Норвегія, 0+1) +54.2
  5. Емільєн Клод (Франція, 0+1) +1:04.2
  6. Лукас Фратцшер (Німеччина, 0+1) +1:05.2
  7. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:12.1

...

27. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:43.6
33. Денис Насико (Україна, 0+3) +2:49.6
35. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +2:51.8
40. Дмитро Грущак (Україна, 0+2) +2:57.7
41. Роман Боровик (Україна, 1+1) +2:58.0

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