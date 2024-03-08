Тищенко фінішував сьомим на етапі Кубку IBU в Обертілліаху

Джерело - Чемпіон.
Артем Тищенко став найкращим з українців в спринті на заключному етапі Кубку IBU з біатлону сезону-2023/24 в австрійському Обертілліаху.
Українець з ідеальною стрільбою прийшов сьомим - це його особистий рекорд на Кубку IBU у нинішньому сезоні.
Перемогу в гонці здобув норвежець Мартін Ульдаль.
Кубок IBU - 8 етап
Обертілліах, Австрія
Спринт, чоловіки
8 березня
- Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+0) 23:25.5 хвилини
- Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +38.0
- Сверре Аспенс (Норвегія, 0+2) +39.1
- Матс Овербю (Норвегія, 0+1) +54.2
- Емільєн Клод (Франція, 0+1) +1:04.2
- Лукас Фратцшер (Німеччина, 0+1) +1:05.2
- Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:12.1
...
27. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:43.6
33. Денис Насико (Україна, 0+3) +2:49.6
35. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +2:51.8
40. Дмитро Грущак (Україна, 0+2) +2:57.7
41. Роман Боровик (Україна, 1+1) +2:58.0
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