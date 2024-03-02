Джерело - Чемпіон.
Українські біатлоністки виступили у третьому масстарті сезону Кубку світу.
Україну в цій дисципліні представили дві біатлоністки – Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Кращий результат з-поміж наших землячок продемонструвала Анастасія Меркушина. Вона тричі схибила на вогневих рубежах і програла лідерці 3 хвилини і 15 секунд. У підсумку стала 27-ю з 30 атлеток.
Юлія Джима повністю провалила гонку, фінішувавши передостанньою. Вона припустилася чотирьох промахів на вогневих рубежах. Гірший результат продемонструвала лише одна спортсменка – Маріт Скуган.
У запеклій зарубі тріумфувала норвежка Лена Геккі-Гросс. Срібло здобула француженка Жулія Сімон. А бронзовою призеркою стала італійка Ліза Вітоцці.
Кубок світу
Сьомий етап. Голменколлен
Жінки. Масстарт
1. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 1+1+0+0) 35:46.3
2. Жулія Сімон (Франція, 1+1+1+1) +16.8
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+2+0+1) +22.3
4. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 1+1+0+1) +23.3
5. Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+1+1) +24.7
6. Юні Арнеклейв (Норвегія, 1+1+1+1) +41.8
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27. Анастасія Меркушина (0+0+1+2) +3:15.2
29. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+1) +4:32.8
Нагадаємо, напередодні Анастасія Меркушина стала 33-ю в жіночій індивідуальній гонці на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.