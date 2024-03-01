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Дві українки відібралися до масстарту на етапі у Голменколлені

Гонка відбудеться 2 березня
Сьогодні 20:36 99 0
Дві українки відібралися до масстарту на етапі у Голменколлені
Фото Getty Images
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима

Джерело - Чемпіон.

Українки Юлія Джима й Анастасія Меркушина відібралися до масстарту на сьомому етапі Кубка світу з біатлону у Голменколлені.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Завдяки місцю в топ-25 загального заліку Джима отримала право виступити у масстарті. Вона посідає 23-тю сходинку.

Меркушина в індивідуальній гонці посіла 33 місце та кваліфікувалася за квотою етапу в Голменколлені.

Ірина Петренко є в списку як четверта запасна завдяки 31 місцю в загальному заліку.

Жіночий масстарт на сьомому етапі Кубку світу відбудеться 2 березня. Початок о 14:20.

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