Гонка відбудеться 2 березня

Джерело - Чемпіон.

Українки Юлія Джима й Анастасія Меркушина відібралися до масстарту на сьомому етапі Кубка світу з біатлону у Голменколлені.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Завдяки місцю в топ-25 загального заліку Джима отримала право виступити у масстарті. Вона посідає 23-тю сходинку.

Меркушина в індивідуальній гонці посіла 33 місце та кваліфікувалася за квотою етапу в Голменколлені.

Ірина Петренко є в списку як четверта запасна завдяки 31 місцю в загальному заліку.

Жіночий масстарт на сьомому етапі Кубку світу відбудеться 2 березня. Початок о 14:20.

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