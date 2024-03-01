Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 березня, відбудуться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.
Початок старту в жінок - о 14.00. Саме цю гонку перенесли з 29 лютого на 1 березня через погані погодні умови.
Чоловіча гонка запланована на 16:45.
Існує загроза можливого нового перенесення старту гонок через туман.
Кубок світу з біатлону (Голменколлен, Норвегія)
Індивідуальна гонка. Жінки (14:00)
5. Анна Кривонос
18. Христина Дмитренко
40. Анастасія Меркушина
56. Ірина Петренко
77. Юлія Джима
Індивідуальна гонка. Чоловіки (16:45)
9. Дмитро Підручний
26. Антон Дудченко
43. Тарас Лесюк
64. Артем Прима
81. Денис Насико
Трансляції планують провести на сайті та телеканалі Суспільне спорт, а також у регіональних каналах Суспільного.
- Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU
- Олександра Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу