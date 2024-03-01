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Українці змагатимуться в індивідуальних гонках КС у Голменколлені

За нагороди Кубку світу 1 березня поборються українські біатлоністи
Сьогодні 11:50 224 0
Українці змагатимуться в індивідуальних гонках КС у Голменколлені
Фото - IBU
#Анастасія Меркушина, #біатлон, #Юлія Джима, #Кубок світу з біатлону, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, відбудуться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Початок старту в жінок - о 14.00. Саме цю гонку перенесли  з 29 лютого на 1 березня через погані погодні умови.  

Чоловіча гонка  запланована на 16:45.

Існує загроза можливого нового перенесення старту гонок через туман.

Кубок світу з біатлону (Голменколлен, Норвегія)

Індивідуальна гонка. Жінки (14:00)

5. Анна Кривонос

18. Христина Дмитренко

40. Анастасія Меркушина

56. Ірина Петренко

77. Юлія Джима

Індивідуальна гонка. Чоловіки (16:45)  

9.  Дмитро Підручний

26.  Антон Дудченко

43.  Тарас Лесюк

64.  Артем Прима

81.  Денис Насико

Трансляції планують провести на сайті та телеканалі Суспільне спорт, а також у регіональних каналах Суспільного.

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