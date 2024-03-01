За нагороди Кубку світу 1 березня поборються українські біатлоністи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, відбудуться жіноча та чоловіча індивідуальні гонки на 7-му етапі Кубку світу з біатлону в норвезькому Голменколлені.

Початок старту в жінок - о 14.00. Саме цю гонку перенесли з 29 лютого на 1 березня через погані погодні умови.

Чоловіча гонка запланована на 16:45.

Існує загроза можливого нового перенесення старту гонок через туман.

Кубок світу з біатлону (Голменколлен, Норвегія)

Індивідуальна гонка. Жінки (14:00)

5. Анна Кривонос

18. Христина Дмитренко

40. Анастасія Меркушина

56. Ірина Петренко

77. Юлія Джима

Індивідуальна гонка. Чоловіки (16:45)

9. Дмитро Підручний

26. Антон Дудченко

43. Тарас Лесюк

64. Артем Прима

81. Денис Насико

Трансляції планують провести на сайті та телеканалі Суспільне спорт, а також у регіональних каналах Суспільного.