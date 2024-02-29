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Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU

Українець став першим у заліку масстартів
Сьогодні 19:59 112 0
Мандзин виграв Малий кришталевий глобус юніорського Кубку IBU
#Віталій Мандзин

Джерело - Суспільне.

Віталій Мандзин завоював Малий кришталевий глобус в межах юніорського Кубку IBU.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Український біатлоніст став найкращим у заліку масстартів цього сезону. Гонки з масовим стартом проводилися на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу.

На європейській першості Мандзин здобув срібну нагороду, а на чемпіонаті світу українець фінішував четвертим.

За підсумками сезону Віталій набрав 125 очок і виграв Малий кришталевий глобус. Український біатлоніст випередив у заліку Сіверта Герхардсена з Норвегії та хорвата Матія Леговича.

Раніше Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.

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