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Мандзин став 4-м у масстарті юніорського чемпіонату світу

Результати гонки
Сьогодні 14:17 77 0
Мандзин став 4-м у масстарті юніорського чемпіонату світу
#Мандзин, #Віталій Мандзин

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Мандзин фінішував четвертим у масстарті на юніорському чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Віталій допустив одну хибу на третьому вогневому рубежі та завершив гонку з відставанням 46 секунд від лідера.

Золото здобув представник Норвегії Сіверт Герхардсен.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Масстарт, юніори
29 лютого
  1. Сіверт Герхардсен (Норвегія, 0+0+0+0) 32:44:6 хвилини
  2. Ісак Фрей (Норвегія, 1+1+0+0) +27.1
  3. Тобіас Алм (Норвегія, 0+0+0+1) +33.1
  4. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+1+0) +46.3
  5. Конрад Бадач (Польща, 1+0+0+1) +49.7
  6. Уле Сурке (Норвегія, 0+0+1+0) +51.1
...
12. Богдан Борковський (Україна, 0+1+1+0) +1:33.7
21. Степан Кінаш (Україна, 1+1+1+0) +2:16.5
43. Сергій Супрун (Україна, 1+3+0+0) +3:26.7

Відзначимо, що Мандзин на початку лютого став срібним призером юніорського чемпіонату Європи.

Раніше Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.

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