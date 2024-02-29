Мандзин став 4-м у масстарті юніорського чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Мандзин фінішував четвертим у масстарті на юніорському чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.
Віталій допустив одну хибу на третьому вогневому рубежі та завершив гонку з відставанням 46 секунд від лідера.
Золото здобув представник Норвегії Сіверт Герхардсен.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Масстарт, юніори
29 лютого
- Сіверт Герхардсен (Норвегія, 0+0+0+0) 32:44:6 хвилини
- Ісак Фрей (Норвегія, 1+1+0+0) +27.1
- Тобіас Алм (Норвегія, 0+0+0+1) +33.1
- Віталій Мандзин (Україна, 0+0+1+0) +46.3
- Конрад Бадач (Польща, 1+0+0+1) +49.7
- Уле Сурке (Норвегія, 0+0+1+0) +51.1
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12. Богдан Борковський (Україна, 0+1+1+0) +1:33.7
21. Степан Кінаш (Україна, 1+1+1+0) +2:16.5
43. Сергій Супрун (Україна, 1+3+0+0) +3:26.7
Відзначимо, що Мандзин на початку лютого став срібним призером юніорського чемпіонату Європи.
Раніше Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу.