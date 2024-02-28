Головне
"Чемпіон" повертається до "Української правди"
Сьогодні 13:57 193
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 12:17 545
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 702
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 392
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
Сьогодні 08:10 332
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця
Сьогодні 02:22 1164
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем
Вчора 21:39 931
Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі
Вчора 19:56 451
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
Вчора 19:25 6337 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем
Вчора 17:55 979
Прямі трансляції

Мандзин став 10-м у спринті юніорського чемпіонату світу

Результати гонки
Сьогодні 12:13 130 0
Мандзин став 10-м у спринті юніорського чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Мандзин фінішував десятим в чоловічому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Віталій допустив дві хиби на вогневих рубежах та завершив гонку з відставанням 1:15 хвилини від лідера..

Золото здобув представник Норвегії Ісак Фрей, срібло у Яна Гунька з Польщі, бронзову нагороду виборов німець Лінус Кеспер.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Спринт, юніори
28 лютого
  1. Ісак Фрей (Норвегія, 1+1) 24:01.8
  2. Ян Гунька (Польща, 0+0) +10.6
  3. Лінус Кеспер (Німеччина, 0+1) +34.3
...
10. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:15.1
24. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +2:08.1
34. Сергій Супрун (Україна, 1+0)
35. Степан Кінаш (Україна, 3+1) +2:46.9

Відзначимо, що Мандзин на початку лютого став срібним призером юніорського чемпіонату Європи.

Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії спринтом юніорок. Початок о 14:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 6337 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем 979
Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної 1219
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1164
Арсенал зацікавився Мудриком Арсенал зацікавився Мудриком 953
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем 931
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116787
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21534
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155863
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19327 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90356
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10975