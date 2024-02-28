Мандзин став 10-м у спринті юніорського чемпіонату світу

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Мандзин фінішував десятим в чоловічому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.

Віталій допустив дві хиби на вогневих рубежах та завершив гонку з відставанням 1:15 хвилини від лідера..

Золото здобув представник Норвегії Ісак Фрей, срібло у Яна Гунька з Польщі, бронзову нагороду виборов німець Лінус Кеспер.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону

Спринт, юніори

28 лютого

Ісак Фрей (Норвегія, 1+1) 24:01.8 Ян Гунька (Польща, 0+0) +10.6 Лінус Кеспер (Німеччина, 0+1) +34.3

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10. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:15.1

24. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +2:08.1

34. Сергій Супрун (Україна, 1+0)

35. Степан Кінаш (Україна, 3+1) +2:46.9

Відзначимо, що Мандзин на початку лютого став срібним призером юніорського чемпіонату Європи.

Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу продовжиться в Естонії спринтом юніорок. Початок о 14:00.