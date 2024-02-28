Мандзин став 10-м у спринті юніорського чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Мандзин фінішував десятим в чоловічому спринті на юніорському чемпіонату світу з біатлону естонському Отепяя.
Віталій допустив дві хиби на вогневих рубежах та завершив гонку з відставанням 1:15 хвилини від лідера..
Золото здобув представник Норвегії Ісак Фрей, срібло у Яна Гунька з Польщі, бронзову нагороду виборов німець Лінус Кеспер.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону
Спринт, юніори
28 лютого
- Ісак Фрей (Норвегія, 1+1) 24:01.8
- Ян Гунька (Польща, 0+0) +10.6
- Лінус Кеспер (Німеччина, 0+1) +34.3
...
10. Віталій Мандзин (Україна, 1+1) +1:15.1
24. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +2:08.1
34. Сергій Супрун (Україна, 1+0)
35. Степан Кінаш (Україна, 3+1) +2:46.9
Відзначимо, що Мандзин на початку лютого став срібним призером юніорського чемпіонату Європи.
Раніше збірна України стала восьмою у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті світу.
Чемпіонат світу продовжиться в Естонії спринтом юніорок. Початок о 14:00.