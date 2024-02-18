Головне
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
Вчора 18:20 8185 2
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 698
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 471
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 248
Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:28 759
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС
Вчора 20:17 954
Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу
Вчора 18:57 413
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті чемпіонату світу
Вчора 16:03 738
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Вчора 14:51 40613
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Вчора 13:00 890
Прямі трансляції

Дудченко: "Думаю, з австрійцем можна було поборотися"

Сьогодні 02:19 113 0
Дудченко: "Думаю, з австрійцем можна було поборотися"
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Антон Дудченко оцінив свій виступ на останньому етапі естафети (4х7,5 км) на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место в складі збірної України, а також поділився очікуваннями від масстарту.

— Антоне, звичайно, за такого результату, як після 3-го етапу, важко вже на щось сподіватися, розуміючи, що достатньо багато вже програно... Які вже завдання, можливо, ставили перед собою, входячи в естафету?

— Звісно, я не опустив рук, намагався боротися, бо розумів, що попереду — дуже велика група, що якщо вдасться добре відпрацювати на вогневих рубежах, можна трішки під'їхати й підняти команду. Але десь поспішив на стрільбі стоячи й тому ось ці два запасних не дали поборотися хоча б з австрійцем.

— Ну так, загалом ви як 13-м узяли естафету, так і фінішували...

— Думаю, що якби стріляв без запасних патронів на стрільбі стоячи, то щонайменше з австрійцем можна було поборотися.

— Зараз уже минула закатка, масстарт попереду, ви у нього ввійшли. Це важлива гонка...

— Так, це ще один шанс на цьому ЧС. Дуже радий, що вдалось потрапити в масстарт. Тому завтра теж буду намагатися показати все, на що я здатен на теперішній момент.

— Звичайно, 29-та позиція — це достатньо далеко, але...

— Це довга гонка, тому теж... Ми бачимо: сьогодні було дуже багато помилок на вогневих рубежах, тому, думаю, завтра теж, якщо вдасться якісно відпрацювати, то, гадаю, можна буде й навіть із 29-ї позиції спробувати піднятися вище.

Нагадаємо, українська чоловіча четвірка в підсумку відстала від переможців шведів на 3 хвилини 43 секунди.

Гонка з масовим стартом, яка завершить програму ЧС в Нове-Место, відбудеться в неділю, 18 лютого, початок - о 17:30 за Києвом. Крім Дудченка, участь у ній візьме також Дмитро Підручний.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

Підручний: "Траса в Нове-Место в жахливому стані, але в масстарті намагатимусь показати хороший результат"

Коментарі ()
Популярне зараз
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 6070
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала “Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала 4594 3
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 8185 2
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! 12601 3
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 40613
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48963
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44269
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164427
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21351
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14544
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29209 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59553