Дудченко: "Думаю, з австрійцем можна було поборотися"

Антон Дудченко оцінив свій виступ на останньому етапі естафети (4х7,5 км) на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место в складі збірної України, а також поділився очікуваннями від масстарту.

— Антоне, звичайно, за такого результату, як після 3-го етапу, важко вже на щось сподіватися, розуміючи, що достатньо багато вже програно... Які вже завдання, можливо, ставили перед собою, входячи в естафету?

— Звісно, я не опустив рук, намагався боротися, бо розумів, що попереду — дуже велика група, що якщо вдасться добре відпрацювати на вогневих рубежах, можна трішки під'їхати й підняти команду. Але десь поспішив на стрільбі стоячи й тому ось ці два запасних не дали поборотися хоча б з австрійцем.

— Ну так, загалом ви як 13-м узяли естафету, так і фінішували...

— Думаю, що якби стріляв без запасних патронів на стрільбі стоячи, то щонайменше з австрійцем можна було поборотися.

— Зараз уже минула закатка, масстарт попереду, ви у нього ввійшли. Це важлива гонка...

— Так, це ще один шанс на цьому ЧС. Дуже радий, що вдалось потрапити в масстарт. Тому завтра теж буду намагатися показати все, на що я здатен на теперішній момент.

— Звичайно, 29-та позиція — це достатньо далеко, але...

— Це довга гонка, тому теж... Ми бачимо: сьогодні було дуже багато помилок на вогневих рубежах, тому, думаю, завтра теж, якщо вдасться якісно відпрацювати, то, гадаю, можна буде й навіть із 29-ї позиції спробувати піднятися вище.