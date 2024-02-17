Головне
“Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала
Сьогодні 12:03 2346 2
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 16:03 381
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Сьогодні 14:51 40092
Пригоди Гвардіоли і Тухеля з різними сценаріями. Суперекспрес на вихідні з коефіцієнтом 15,9
Сьогодні 13:00 414
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 3419 2
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Вчора 21:17 371
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Вчора 21:01 440
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Вчора 20:35 6834 2
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Вчора 19:05 9632
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Вчора 18:59 584
Прямі трансляції

Вірер ухвалила рішення достроково завершити сезон

Титулована італійська біатлоністка зробила заяву щодо своєї кар'єри
Сьогодні 17:20 96 0
Вірер ухвалила рішення достроково завершити сезон
#Доротея Вірер

Джерело - Чемпіон.

33-річна італійська біатлоністка Доротея Вірер достроково завершила сезон 2023/2024.

Про це Вірер написала в інстаграмі.

"З чемпіонатом світу закінчую свій гоночний сезон раніше. Було важко, але це не прощання. Стартуємо з Олімпійських ігор у Парижі-2024. Це проєкт, який мене хвилює, бо він поза зимовим контекстом.

Я буду спеціальним кореспондентом для Warner Bros Discovery, щоб розповісти вам про літні Олімпійські ігри як зимовий спортсмен", – сказала Вірер.

Варто зазначити, що Вірер пропустила частину сезону через хворобу та біль у спині.

Нагадаємо, титулована італійка не вирішила, чи буде змагатися на домашній Олімпіаді у 2026 році.

За свою кар'єру Вірер здобула 10 медалей на чемпіонатах світу (3 золота, 4 срібла та 3 бронзи), а також тричі фінішувала третьою на Олімпійських іграх.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 48664
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 5962
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! 11487 3
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 40092
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 9632
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 6834 2
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59545
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10447 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19701 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44251
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356632
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63597