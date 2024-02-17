Вірер ухвалила рішення достроково завершити сезон

Титулована італійська біатлоністка зробила заяву щодо своєї кар'єри

Джерело - Чемпіон.

33-річна італійська біатлоністка Доротея Вірер достроково завершила сезон 2023/2024.

Про це Вірер написала в інстаграмі.

"З чемпіонатом світу закінчую свій гоночний сезон раніше. Було важко, але це не прощання. Стартуємо з Олімпійських ігор у Парижі-2024. Це проєкт, який мене хвилює, бо він поза зимовим контекстом.

Я буду спеціальним кореспондентом для Warner Bros Discovery, щоб розповісти вам про літні Олімпійські ігри як зимовий спортсмен", – сказала Вірер.

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Варто зазначити, що Вірер пропустила частину сезону через хворобу та біль у спині.

Нагадаємо, титулована італійка не вирішила, чи буде змагатися на домашній Олімпіаді у 2026 році.

За свою кар'єру Вірер здобула 10 медалей на чемпіонатах світу (3 золота, 4 срібла та 3 бронзи), а також тричі фінішувала третьою на Олімпійських іграх.

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