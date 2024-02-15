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Меркушина: "Я ризикнула, не вийшло"

Сьогодні 22:19 155 0
Меркушина: "Я ризикнула, не вийшло"
Фото: Дмитро Євенко
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Меркушина відповіла на питання Олександра Гливинського одразу після змішаної одиночної естафети, у якій, нагадаємо, українці посіли лише 14-те місце.

— Наскільки складно Вам було приймати естафету в Дмитра, який на першому етапі використав три додаткових патрони, напевне, непросто було входити в гонку?

— Так, я бачила, що Дмитро (Підручний. - ред.) тричі помилився. Сьогодні був сингл-мікст - дуже швидка та динамічна гонка, у якій все швидко змінюється - за один подих може все перевернутися. Тому я не зважала на чужі помилки, у мене вистачало своїх.

— Намагалися виправити ситуацію завдяки швидкої стрільби, але, на жаль, були промахи...

— У мене був вибір - або більш помірно їхати, або ризикувати, щоб піднятися вище. Я ризикнула, не вийшло.

— Звісно у сингл-міксті важко щось змінити, маючи чимале відставання. Яке завдання собі ставили на другий етап?

— Це вже була більшою мірою була прокатка перед основною естафетою (жіноча естафета 4х6 км. - ред.), виправити помилки. Скажімо так, не хотілося завершувати гонку на мінорній ноті.

— Але на другому етапі Ви обігнали кількох суперниць...

— Так. Але то не так важливо. У спорті головне - перемога над собою.

— На цьому чемпіонаті Ви демонструєте хорошу швидкість. Ми сподіваємось, що це дасться в знаки в естафеті...

— Давайте не будемо загадувати наперед. На все воля Божа - як бог дасть, так і буде.

— Наскільки для Вас несподіваним є виступ нашої дебютантки Христини Дмитренко? З'являються нові люди в команді. З одного боку - конкуренти, з іншого - партнери, які можуть допомагати здобувати очки.

— Я дуже рада, що команда відроджується. Класно, що є молоді спортсменки. У Христини є майбутнє. Так що недарма ми все це робимо. Для мене біатлон в Україні - це дуже особисте.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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