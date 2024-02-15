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Дудченко: Я розраховував, що сезон буде набагато кращий

Сьогодні 08:19 63 0
Дудченко: Я розраховував, що сезон буде набагато кращий
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Антон Дудченко прокоментував свій виступ в індивідуальній гонці чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

- Антоне, якби не ті два промахи, то був би в десятці... Й після того зробив, очевидно, поправку, після першої стрільби?

- Так, десь трохи не зорієнтувався, а потім зробив поправку ще на першій стрільбі, але цього було замало, тому на першому рубежі - відразу два промахи. Трошки прикро, бо потім вдалось відпрацювати чисто й саме ці дві хиби не дали в такому стані поборотися за високі місця на чемпіонаті світу. 

- А загалом потім усе по самопочуттю було нормально? 

- Так, далі я зробив поправку, на другій стрільбі лежачи і стоячи намагався працювати більш чітко, не так швидко, але без промахів.  

- В чому причина? Брак досвіду?

- Не можу сказати, що це брак досвіду, бо досить давно виступаю на таких стартах. Можливо десь був не такий уважний, не переключився з дистанції саме на стрільбу. Тому так сталося, але це біатлон, тут кожен може "змазати".

- Якщо ти потрапиш у масстарт, то сприймеш це як ще один шанс? 

- Так, звісно, це чемпіонат світу. Тим паче масстарт - це, можна сказати, найпрестижніша гонка в біатлоні, де виступає всього 30 спортсменів. Я був би дуже щасливий, але там мала вірогідність, що я потраплю, бо я і так був третій чи четвертий запасний, тому сьогодні треба було бути щонайменше в топ-20, аби поборотися за масстарт (у підсумку Дудченко таки потрапив до масстарту - прим. ред.)

- Тепер останній вирішальний бій для нашої команди - естафета (чоловіча). Як сили, як готовність функціональна?

- Я поки що не знаю. З тренерами не говорили по складу, але, звісно, якщо мені довірять, то буду боротися й віддам усі 110 відсотків. Тому що це командна гонка і вона дуже важлива для нас, для заліку Кубку націй.

- Ти так скромно про себе, але за результатами - ти один із найкращих на цьому чемпіонаті.

- Завжди хочеться більшого. Під час літньої підготовки не було ніяких проблем, тож я розраховував, що сезон буде набагато кращий, але спорт - це спорт, усяке може статися... А якщо дивитися на результати по сезону, то з даної своєї фізичної форми я витиснув максимум, де вдалося у двох гонках потрапити в топ-30. Тому дуже радий, дякую тренерам, сервісу.

- Тож після витиснутого максимуму ще трохи на естафету залишиться? 

- Так, звісно, в кожній гонці, я впевнений, усі спортсмени віддаються на всі сто й навіть більше відсотків, тим паче це ЧС, тут нема сенсу щось економити.

Нагадаємо, Дудченко показав у індивідуалці 29-й результат, ставши найкращим з українців. Наступна гонка ЧС відбудеться у четвер, 15 лютого, спортсмени позмагаються в одиночній змішаній естафеті.

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