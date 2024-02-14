Петренко: Стан здоров’я не дає можливості гідно виступити у сингл-міксті

Сьогодні в офіційному тренуванні жінок на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место взяла участь Ірина Петренко, яка пропустила вчорашню індивідуальну гонку через проблеми зі здоров’ям. Поспілкувалися з атлеткою про її кондиції.

- Іро, як самопочуття?

- Дякую, все уже добре, в принципі, потрохи відновлююся, можна сказати, більш-менш нормально.

- Чи означає це, що ви готові до наступних перегонів?

- Будемо на це сподіватися (усміхається - ред.)

- Чи вирішено вже, хто поїде у змішаній естафеті?

- Це питання більшою мірою до тренерів.

- Згідний. Ви, певне, все ж готується на класичну жіночу естафету?

- Звичайно, хочеться бігти й, буду відвертою, хотілося бігти й індивідуальну гонку і я полюбляю “сингл-мікст”, але наразі моє самопочуття не дозволяє мені гідно провести ці гонки. Тому вирішили і в індивідуальній не стартувати та, мабуть, і одиночній змішаній естафеті.

- Ви не вперше у Нове-Место, де найбільший біатлонний стадіон у світі й неповторна вболівальницька атмосфера. Цей фанівський галас заряджає емоціями чи заважає сконцентруватися?

- Тут завжди круто, завжди багато вболівальників і, хочу відзначити, що й українських шанувальників біатлону завжди було дуже багато. Звісно, цього року менше зі зрозумілих нам причин. Комусь цей гул заважає: хто як уміє і як може сконцентруватися за таких умов. Тому що галас такий, що аж вуха закладає.

- Вам заважає?

- Я вже звикла, мені нормально. Думаю, тим спортсменам, які вперше тут виступають, може й незвична така атмосфера.

- Чи багато українських прапорів бачили на цьому чемпіонаті?

- Так, після спринту зустріли досить велику групу наших уболівальників і це надзвичайно надихає.