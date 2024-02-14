Дмитренко - після найвищого результату в кар'єрі: "Я налаштовувалася, як на тренування"

Напередодні Христина Дмитренко досягла нового рубежу. Біатлоністці підкорився найкращий результат із початку виступів на професійному рівні — вона прийшла до фінішу восьмою в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

З чернігівкою поспілкувався Олександр Гливинський.

- Вітаю вас! Восьме місце, покращуєте свій результат, угору й угору йдуть показники, і ви точно — у масстарті. Щастя присутнє!

- Зараз є шок, можна сказати. Двояке відчуття. З одної сторони, рада, з іншої — я розуміла, що така гонка, коли треба стріляти, але треба й по дистанції бігти, й у мене сьогодні перші чотири нулі — це вперше за мою кар'єру. Це дуже добре, хоча по дистанції в мене є проблеми.

- Маєте на увазі чотири нулі в дорослій кар'єрі? Чи це вперше для Вас на міжнародних змаганнях, ніколи не було чотири нулі раніше?

- Ні (сміється - прим. ред.). Це вперше.

- Це особливий результат. Як так сталося, зірки склалися? Ви відчували себе якось особливо перед гонкою?

- Не скажу, що я себе якось добре відчувала. Налаштовувалася, як на тренування, рівномірно пройти трасу, щоб мене вистачило, бо це специфічна гонка, коли треба розрахувати сили. Щоб не поперти в першому колі, щоб не рубонуло (сміється - прим. ред.) І мене сьогодні вистачило, навіть із запасом усе було. По стрільбі я теж налаштовувалася, як на тренування, бо вчора в мене все тренування було по нулях, тож я зробила висновок — роби все, як на тренуванні.

- Ви сказали, боялися, щоб не вирубило — тобто фізично. Тож як Ви себе почували після третьої стрільби? Почували себе функціонально нормально, чи все ж таки втома десь трохи підкрадалася?

- Десь підкрадалася, але я це якось регулювала, більше старалася відновлюватися до рубежу. Бо розуміла, що треба стріляти, якщо не біжу (сміється), треба тільки нуль, відтак старалася швидко відпрацьовувати на рубежі, що мені й вдалося. А по дистанції я рівненько пройшла, можна сказати.

- Розуміючи, що Ви маєте вже три чисті стрільби, й ось четверта, й ось цей момент. Не було хвилювання?

- Було (сміється)! Я вже коли виходила на коло після третьої стрільби, думала — блін, ще треба стріляти стоячи! Я вже думала, що робити, як підходити, потім думаю так — зараз працюю по колу, потім щось уже будемо вирішувати. Й коли підходила на рубіж, думала — роби все, як на тренуванні, швидко, не затримуючи постріл. І мені це вдалося зробити.

- Тобто була холоднокровність?

- Ну… Ні, там останній постріл я смикнула, й він зайшов (сміється)!

- Сьогодні фортуна була на Вашому боці?

- Можна й так сказати.

- Кажуть, що щастить сильнішим. Сьогодні Ви справді сильніша. Це топ-10, це дуже-дуже круто, але ми знаємо, що немає меж для вдосконалення. Попереду перший у кар'єрі масстарт…

- (Перебиває) Ні, другий.

- Другий? Був ще на Кубку світу, так?

- Так.

- Але попереду перший у кар'єрі масстарт на чемпіонаті світу. Буде відрізнятися від того, що на Кубку світу?

- Ні. В мене якось гонки, які були, вони не відрізняються від Кубку світу.

- Це ваше налаштування таке, що гонки всі однакові?

- Так, а як по-іншому? Це краще, ніж мандражувати, ходити, щось думати, краще робити свою справу, як ти вмієш, без якихось емоційних гойдалок.

- Чемпіонат світу — це високий рівень, але здається, що Ви до нього призвичаїлися, акліматизувалися до цього.

- Так.

- Попереду ще багато гарних гонок, є ще роботи достатньо. Зараз трошки відпочити важливо?

- Так.

- Завтра вихідний, ні?

- Не знаю, в тренера треба спитати (сміється).

- Дякую Вам!