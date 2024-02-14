Кривонос: здавалось, наче я якась сонна, намагалася себе розворушити

Біатлоністка збірної України Анна Кривонос поділилася враженнями від індивідуальної гонки чемпіонату світу в Нове-Место.

- Це ваша перша особиста гонка на ЧС в цьому році. 3 чистих стрільби, лише 1 промах на останньому вогневому рубежі. Як узагалі оцінюєте свій виступ.

- Оцінюю на 8,5 із 10 (сміється - прим. ред.), тому що "нуль" (промахів - прим. ред.) - це супермайстерність, а "один" - теж гарна стрільба.

- Наскільки несподівано для вас було те, що відбулась заміна, що ви отримали свій шанс? Коли ви про це дізналися?

- Я це знала, бо нас тут дві запасних, і тренер із самого початку казав, що на 80% я буду стартувати, тому що, мабуть, лідерам треба буде перепочити. Відтак я знала, що в мене є одна гонка, на яку я маю себе налаштувати психологічно, й усі ці дні я налаштовувалась на тренуваннях більше на стрільбу, адже розуміла - цей елемент усе вирішує.

- Дивлячись на стрільбу, виглядає, що ви достатньо впевнено ввійшли в гонку. Хвилювання не було?

- Ні. Це було дуже дивно, хоча це перша гонка моя тут. Хвилювалася лише в готелі за пару годин до старту. А так - мені здавалось, наче я якась сонна, намагалася себе розворушити, мовляв, прокидайся.

- Цей промах на 4-й стрільбі - це вже наслідок утоми чи якісь інші причини?

- У мене зі стійкою часто бувають проблеми, й вони більше психологічні. Коли я підходила на останню стійку, то згадала свою першу гонку в цьому сезоні, де я стріляла 0+0+0+2, і подумала, що максимум один промах можна допустити, бо інакше це означатиме, що я ні на крапельку не виросла.

- Відчувається, що сьогодні ввечері трішечки начебто й морозець... Як вам траса, сніг?

- Це було жахливо (сміється - прим. ред.)! Воно спочатку все розтануло і вийшли колії від лиж, і вони замерзли. Було дуже важко: слизько, велика швидкість, на цих замерзлих коліях мене кидало з боку в бік просто... Але нічого.

- Результатом задоволені? Ви в середині топ-30...

- Задоволена. Це мій "бест" результат у цьому сезоні.

- Як вважаєте, могло бути краще?

- Ну, якщо б "нуль стрельнула", то так. Але могло й бути гірше, тож маємо що маємо.

- Ми зараз бачимо, що добре Христина Дмитренко виступає, вона вже 8-му позицію тут посіла. Що б ви сказали по колегу по команді? Наскільки для вас це стало здивуванням, адже для неї це дебютний чемпіонат.

- Мені дуже приємно. Ми з нею гарно спілкуємося, дружимо, і я знаю, що вона варта цього результату. Просто я з нею цілий рік, я бачила її підготовку, як вона працювала. І вона дійсно заслуговує на такі високі місця.

- Як вам узагалі Нове-Место? Атмосфера?

- Мені тут подобається, але більше подобається, коли ми поруч живемо. А так - їздити далеко. Втім, я люблю це місце.

- А як щодо галасу? Він більше мотивує чи десь заважає, спричиняє якийсь мандраж, як на футбольному стадіоні?

- Ми вже трошки звикли, але, звісно, певні специфічні звуки дратують. А інколи, коли ти біжиш і чуєш, що тобі підкрикують, десь серед цього гулу ти чуєш своє ім'я або "Україна", то з'являється посмішка в думках - приємно, що люди приїжджають і вболівають.

- Шум публіки не заважає стріляти, бо вона тут далеко, так?

- Заважає тільки тоді, коли підкрикують після влучання: "В-у-у-у, в-у-у-у!". Тоді розумієш, що на тебе дивиться весь стадіон. А коли не звертають уваги, то не заважає.