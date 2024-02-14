Зоц: Джима та Меркушина мають краще працювати на вогневих рубежах

Джерело - Чемпіон.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц оцінив виступ своїх підопічних в індивідуальній гонці чемпіонату світу на 15 кілометрів.

— Пане Миколо, чотири нулі Христини (Дмитренко. - ред.) – привід для оптимізму, ще двоє дівчат у першій тридцятці, як ви оціните сьогоднішню Індивідуальну гонку?

— Результатом Христини я дуже задоволений. Також дуже задоволений Ганною Кривонос – гідний виступ. Бо важко сидіти постійно в запасі й одразу поїхати. Тим більше вона стартувала в четвертій групі, були складніші умови, особливо – фінішне коло, коли немає суперниць поруч, психологічно важко. Для неї це найкращий результат на чемпіонатах і Кубках світу.

Що стосується Насті Меркушиної та Юлі Джими, дуже прикро, що останньою стрільбою вони позбавили себе масстарту. Я ще їх не бачив після гонки, тому важко сказати, що там трапилось. Вдвічі прикро за Настю, бо вона добре виглядала на трасі, була найшвидшою серед наших дівчат. Але дівчата з таким досвідом мають відпрацьовувати… Але це біатлон.

— Сильне хвилювання буває і в досвідчених біатлоністок…

— Буває ще й гірше (посміхається).

— Я розмовляв з Ганною, вона говорила, що у неї може бути всього одна гонка на ЧС. Скажіть, є у неї шанси ще стартувати тут у Нове Мєсто, скажімо, в естафеті?

— Вона - перша запасна. А ми маємо певні проблеми з Ірою Петренко через її здоров’я. Тож, шанс є. Як я завжди говорю дівчатам, що вони мають тримати завжди в тонусі й багато тренуватися. І якщо я подзвоню о 2-й години ночі, мають бути готові вранці побігти.

— Сьогодні вона показала, що готова…

— Так, гідна!

— Що стосується Іри Петренко, коли вирішиться, чи зможе вона далі змагатися?

— Завтра, перед одиночною змішаною естафетою, подивимося в якому вона стані, яка динаміка – чи одужує. Наразі вона не зовсім здорова.

— На масстарт відібралася лише Христина?

— Поки не знаю. Треба дивитися, можливо, Юля Джима змогла відібратися (на жаль, Джима не кваліфікувалася до масстарту - ред.).

Олександр Гливинський, для Чемпіона