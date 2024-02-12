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Підручний може пропустити індивідуальну гонку на чемпіонаті світу

Головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів про склад чоловічої команди на індивідуальну гонку ЧС
Сьогодні 16:30 256 0
Підручний може пропустити індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
#Дмитро Підручний, #Чемпіонат світу з біатлону-2024

Джерело - Суспільне.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний може пропустити індивідуальну гонку в межах чемпіонату світу в чеському Нове Место.

Про це розповів головний тренер нашої збірної Юрай Санітра.

"Наразі можу назвати трьох спортсменів, які стартуватимуть. Окрім Прими та Насика участь у гонці також візьме Дудченко. У вівторок будемо приймати рішення щодо Підручного. Тут треба врахувати перспективи старту Дмитра й в одиночній змішаній естафеті.

  Санітра: "Задоволений як хлопці відпрацювали"

Дізнаємося склад на жіночий етап і потім приймемо рішення. З тренером жіночої збірної Миколою Зоцом ми хочемо виставити найсильніший склад на сингл-естафету. Тут ми бачимо хорошу можливість завоювати високі позиції", – сказав Санітра.

Чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу відбудеться у середу, 14 лютого, о 18:20 за київським часом.

Нагадаємо, що ЧС триватиме до 18 лютого.

Раніше Підручний фінішував 23-м у гонці переслідування.

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