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Санітра: «Задоволений як хлопці відпрацювали»

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Санітра: «Задоволений як хлопці відпрацювали»
#Юрай Санітра

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України прокоментував результат чоловічого персьюту на чемпіонаті світу з біатлону в Нове-Место.

- Сьогодні були важкі умови для гонки. Антон (Дудченко - прим. ред.) - молодець, що впорався зі стрільбою. Як на мене, він добре використав свою позицію для стрільби - на установках дещо попереду, де було менше вітру. Дмитрові трохи не пощастило на другій лежці: подув вітер і не пройшов габарит. Але я задоволений тим, як хлопці відпрацювали на трасі. 

Думаю, що лижі у нас сьогодні були хороші: Антон у персьюті ногами програв менше, ніж учора на короткій дистанції. Дмитро на останньому колі трохи скинув оберти, бо вже не було за що боротися. Але я впевнений, що хлопці відновляться добре і будуть готові на індивідуальну гонку.

- Артема Приму вирішили поберегти? 

- Я думаю, що так. І Антон, і Дмитро будуть страхувати на "двадцятці".

Нагадаємо, найкращим з українців у індивідуальній гонці став Дмитро Підручний, фінішувавши на 23-му місці, Дудченко завершив свій виступ 25-м. 

Олександр Гливинський, для Чемпіона

 Дудченко: "Є прогрес і це приносить задоволення"

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