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Дудченко: «Є прогрес і це приносить задоволення»

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Дудченко: «Є прогрес і це приносить задоволення»
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Антон Дудченко прокоментував свій виступ у персьюті чемпіонату світу з біатлону в Нове-Место.

- Антоне, крім Тебе, лише два учасники закрили всі 20 мішеней. Завдяки цьому ти зумів піднятися у персьюті на 14 позицій. Чи ти сам отримав моральну сатисфакцію від перегонів сьогодні? 

- Якщо порівнювати з учорашньою гонкою, то, звісно, задоволений. Тіло трохи краще реагувало на навантаження по дистанції. Є якісь добрі зміни і це додає позитивних емоцій. Дуже радий, що вдалося "чисто" відпрацювати на чотирьох вогневих рубежах - це мій другий "нуль" цього сезону (перший був на етапі Кубка світу в Обергофі - ред.) І, до слова, перший теж був у переслідуванні. Тож гонка, хоч і не ідеальна, але є прогрес і це приносить задоволення. 

- Однак, певне, цього не скажеш про трасу. Вона дуже важка? 

- Зважаючи на погодні умови, я можу сказати, що траса ідеальна, тому що вона навіть не так розбивалася, як це було вчора. Тому варто подякувати організаторам, що в таких складних погодних умовах так добре підготували трасу. Так, можливо, вона не така чиста - брудний сніг, але я не можу сказати, що вона дуже розбивалася і що була велика різниця стану траси під час пристрілки і на останніх колах перегонів.

- Попереду ще достатньо гонок: індивідуальна точно і треба поборотися за масстарт…

- Поки що, думаю, я не потрапляю (усміхається), але є ще індивідуальна гонка і, можливо, вдасться там набрати залікові очки, а там буде видно.

- Як ти сприймаєш індивідуальну гонку? 

- Думаю, це буде більш складно психологічно, бо ми знаємо ціну кожного промаху в індивідуальній гонці і плюс це найдовша гонка в біатлоні. Будемо налаштовуватися і намагатися показати гарний результат.

Нагадаємо, Дудченко посів у індивідуальній гонці 25-те місце, з нулем промахів відставши від переможця Йоганнеса-Тінгнеса Бьо на 4 хвилини 9 секунд.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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