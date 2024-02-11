Дмитренко: Сподіваюся потрапити до масстарту

Джерело - Чемпіон.

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко прокоментував свій виступ у персьюті (посіла 26 місце) на чемпіонаті світу у Нове-Место.

- Це Ваш перший чемпіонат світу. Далі найкращі результати, але гонка була надзвичайно складна. Стрілялося важко і траса важка.

- Сьогодні мені по самопочуттю було набагато краще. Я розумію, що якби після двох стрільб вибила по нулях, то намагалася втримати цю позицію. А так із за того, що я багато стріляла, то вже на 26 місці знаходжуся.

- На жаль, у кожної з дівчат по чотири промахи. Можете сказати чому так?

- Приходила на перший рубіж, стрільнула два промахи і взагалі не розуміла чому вони були. Мені сказали, що трішки вітер піднявся. Але із за того, прапорці були мокрі, то не могли побачити, що вітер піднявся.

- Перший чемпіонат світу для Вас є дощовим. Може погода покращиться і чемпіонат буде повноцінним. Шанс на масстарт нормальний?

- Так. Я сподіваюся туди потрапити, але буде видно після індивідуальної гонки.

Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

- 12 місце є досить високим, а медаль була б зовсім фантастикою?

- Зараз поки що не готова. З кожним разом я хочу робити маленький крок. Поки щоб розуміти, що для цього потрібно робити. Один раз вистрелю, і не розумітиму що для цього потрібно.

- Може вистрелите і все буде добре. Відносно Нове-Место, сьогодні тут голосно. Вперше у кар’єрі у такій атмосфері виступаєте? Чи бували змагання, коли були такі відчуття?

- У нас був Обергоф. Там те ж було доволі багато людей. Я коли біжу, то сильно не помічаю цей гул. Але іноді ріже вуха.

- Для Вас це не гучніше, ніж в Обергофі?

- Я думаю гучніше, так.

- Думаю Вам і бажаю успіхів!

- Дякую!

Олександр Гливинський для Чемпіона