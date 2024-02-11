Зоц: Наші біатлоністки припустилися дитячих помилок

Джерело - Чемпіон.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував виступ українок у персьюті на чемпіонаті світу у Нове-Место, а також поділився власною думкою про успіхи норвежців.

- Сьогодні у всіх дівчат по чотири промахи? Як це можете пояснити?

- Як я вже казав Суспільному це такі дитячі помилки. Ми зробили пристрілку зброї, дощі, а потім змінила погода і треба було поправку зробити. Вони її не зробили поправку. Це дитячі помилки, які мають спортсмени. Мабуть, захопилися боротьбою. Треба було крутнути двічі і все було б нормально. А так перший рубіж провалився і випали з контакту. Для таких контактних гонок це біда.

- Якось так вийшло, що досвідченіші та менш досвідчені припустилися одних помилок.

- У тому і справа…

- Хочу сказати про Христину. Вона дебютантка і на разі показує найкращий результат. І з спринту, але все одно вона найкраща із наших. І є у немає хороші шанси на масстарт. Тобто вона може повноцінно в особистому провести цей чемпіонат світу.

- Ну нині ми будемо перед таки, як на мене, складним вибором. На масстарт вона потрапляє. Якби ми були впевнені, що вона потрапляє, то ми б далі їй відпочити.

- В індивідуальній гонці, Ви маєте на увазі?

- Так. Адже там і дві естафети. То краще пробігти масстарт, ніж індивідуальну гонку. Але чи вистачить балів по цих двох гонках, щоб потрапити до масстарту. Можемо не поставити на індивідуалку, а потім на масстарт не потрапить. Ми будемо дивитися після сьогоднішньої гонки який там буде розклад.

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- Очевидно, що Ви Христину вибрали. Її результати Вас не дивують? Це як Ви планували? Чи Ви очікували більшого?

- Щось дуже багато уваги до Христини, щоб ми їй погано не зробили зайвою увагою. Адже часто так буває.

- Це чемпіонат світу. Інакше не можна.

- Вона зпрогресувала. Молодець. Зробила великий крок, але зараз буде для неї складний психологічний момент, щоби рухатися далі. Щоби весна, коли сезон закінчиться. Щоб не втратити жадобу рости далі. Щоб не самозаспокоїтися. Вона мене не здивувала абсолютно по своїм результатам. Десь трішки щастило, десь габарити проходили. Як завжди у біатлоні. Це буде дуже складний для неї психологічний період, який вирішить її подальшу біатлонну долю. Оце зараз весна і літо. Якщо вона справиться психологічно з цією увагою до себе і якщо вона не розліниться і не заспокоїться та буде хотіти рости далі. Тоді буде все добре. Все від неї залежить.

- Медалі ще немає. То стимули мають бути сильні. Ми її налаштовуємо, щоб стимули були високі. Хочу Вам задати таке загальне запитання. Норвежці завжди сильні, але зараз у чоловіків чемпіонат Норвегії. Яка Ваша думка професіонала. Це технології, нові досягнення? Як можна зробити такий відрив саме у чоловіків?

- Думаю, що, по-перше, у них дуже широкий вибір. З 4,5 млн жителів Норвегії 1 млн займається лижами і біатлоном, напевне. У них стартує, ми були свідками, 1300 юнаків. У нас є 6-7 чоловік і ми їх бережемо. А якщо ми бережемо, то десь психологічно і балуємо. Більше замінити немає ким. У них розвиток біатлону не те що у школах чи областях, а у клубах. І взагалі це національний вид спорту. Як у нас футбол. І звичайно й технології.

- Щось нове і вони перші. Вони відірвалися від французів та німців. Можливо це на даному етапі?

- Припустимо вони покращили змащення лиж. Вони взяли ексклюзивно ручної роботи, а те останнє запустили у магазин, де куплять і французи, і німці, і ми десь. Але у першу чергу я поставив, що від природи у них відбір такий, а на базі цього все інше.

- Це лижна нація. Подивимося, може колись і у нас так буде. Дякую!

Олександр Гливинський для Чемпіона