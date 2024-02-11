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Мандзин став срібним призером юніорського чемпіонату Європи

Віталій здобув першу нагороду
Сьогодні 14:39 53 0
Мандзин став срібним призером юніорського чемпіонату Європи
#Віталій Мандзин

Джерело - Чемпіон.

На Юніорському чемпіонаті Європи в Якушице українець Віталій Мандзин здобув срібну медаль у масстарті-60.

Відзначимо, що другим фінішував естонець Якоб Кульбін, але він був дискваліфікований. Ця медаль стала першою для українських юніорів на цих змаганнях.

До речі, Мандзин став 4 в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що юніорський чемпіонат світу розпочнеться 23 лютого в естонському Отепя.

Юніорський чемпіонат Європи 
Масстарт 60. Юніори
11 лютого
  • 1. Матія Легович (0+2+1+1) 39:13,6
  • 2. Віталій Мандзин (1+0+2+0) +19,7
  • 3. Лукас Хаслінґер (2+1+0+0) +41,0
  • ...
  • 13. Сергій Супрун (1+1+2+0) +1:38,3
  • 35. Степан Кінаш (1+2+2+2) +3:46,2

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