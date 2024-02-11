Мандзин став срібним призером юніорського чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
На Юніорському чемпіонаті Європи в Якушице українець Віталій Мандзин здобув срібну медаль у масстарті-60.
Відзначимо, що другим фінішував естонець Якоб Кульбін, але він був дискваліфікований. Ця медаль стала першою для українських юніорів на цих змаганнях.
До речі, Мандзин став 4 в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, що юніорський чемпіонат світу розпочнеться 23 лютого в естонському Отепя.
Юніорський чемпіонат Європи
Масстарт 60. Юніори
11 лютого
- 1. Матія Легович (0+2+1+1) 39:13,6
- 2. Віталій Мандзин (1+0+2+0) +19,7
- 3. Лукас Хаслінґер (2+1+0+0) +41,0
- ...
- 13. Сергій Супрун (1+1+2+0) +1:38,3
- 35. Степан Кінаш (1+2+2+2) +3:46,2
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