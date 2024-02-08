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Мандзин став 4-м в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті Європи

У Польщі змагалися шість біатлоністів чоловічої збірної України.
Сьогодні 20:56 134 0
Мандзин став 4-м в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

У польському Якушице відбулася індивідуальна гонка в рамках юніорського чемпіонату Європи.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який посів 4-те місце. Це його особистий рекорд на чемпіонатах Європи серед юніорів. Попередній найкращий результат Віталія — восьме місце індивідуальної гонки 2023 року в Мадоні.

Сенсаційну перемогу у важких погодних умовах здобув представник Монголії Енкхасайкхан Енкхбат.

Чемпіонат Європи серед юніорів

Індивідуальна гонка — чоловіки

08 лютого

  1. Енкхсайкхан Енкхбат (Монголія, 0+0+0+0) 44:34.8
  2. Калле Лоуккаанхухта (Фінляндія, 0+0+0+0) +1.6
  3. Якоб Кульбін (Естонія, 0+1+0+1) +20.0
  4. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+0+1) +26.4

...

20. Степан Кінаш (Україна, 0+0+1+1) +2:38.6
21. Сергій Супрун (Україна, 0+0+1+0) +2:40.0
57. Олександр Біланенко (Україна, 2+2+2+0) +6:45.2
70. Богдан Борковський (Україна, 1+2+4+2) +8:51.5
85. Дмитро Крюков (Україна, 1+3+3+2) +13:16.2
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