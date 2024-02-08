Мандзин став 4-м в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті Європи

У Польщі змагалися шість біатлоністів чоловічої збірної України.

Джерело - Чемпіон.

У польському Якушице відбулася індивідуальна гонка в рамках юніорського чемпіонату Європи.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин, який посів 4-те місце. Це його особистий рекорд на чемпіонатах Європи серед юніорів. Попередній найкращий результат Віталія — восьме місце індивідуальної гонки 2023 року в Мадоні.

Сенсаційну перемогу у важких погодних умовах здобув представник Монголії Енкхасайкхан Енкхбат.

Чемпіонат Європи серед юніорів

Індивідуальна гонка — чоловіки

08 лютого

Енкхсайкхан Енкхбат (Монголія, 0+0+0+0) 44:34.8 Калле Лоуккаанхухта (Фінляндія, 0+0+0+0) +1.6 Якоб Кульбін (Естонія, 0+1+0+1) +20.0 Віталій Мандзин (Україна, 0+1+0+1) +26.4

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20. Степан Кінаш (Україна, 0+0+1+1) +2:38.6

21. Сергій Супрун (Україна, 0+0+1+0) +2:40.0

57. Олександр Біланенко (Україна, 2+2+2+0) +6:45.2

70. Богдан Борковський (Україна, 1+2+4+2) +8:51.5

85. Дмитро Крюков (Україна, 1+3+3+2) +13:16.2