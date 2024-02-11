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Підручний: Довелось приберегти себе, щоб на чемпіонаті світу бути в задовільній формі

Сьогодні 00:47 127 0
Підручний: Довелось приберегти себе, щоб на чемпіонаті світу бути в задовільній формі
Фото - інстаграм Дмитра Підручного
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував свій виступ у спринтерській гонці чемпіонату світу в Нове-Место, а також поділився власною думкою про успіхи норвежців.

– Цей галас, який існує в Новому Месті... Це справжня Мекка біатлону, але цей галас заважає, так? 

– Певною мірою заважає, але дуже приємно змагатися при повних трибунах, коли така йде підтримка від уболівальників. Сьогодні також багато наших уболівальників по трасі, на трибунах, тому це більше приємно, ніж заважає. Але іноді важко дати інтерв'ю і почути, що тобі каже тренер на пристрілці.

– А коли, наприклад, стріляєш, це не заважає сконцентруватися? Трибуни трошки далі, ніж ми зараз стоїмо...

– Я б не сказав. Я не відчуваю якогось дискомфорту на стрільбі через це. Можливо, певною мірою це заважає, але ти стараєшся концентруватися на роботі й відгородити себе від цього шуму. Ми часто відпрацьовуємо це на тренуваннях. Ми стараємось бути готовими до шуму, музики, всіляких звуків.

– Поговоримо про стрільбу. На першій, на жаль, одного разу не вдалося влучити. В чому, гадаєш, причина?

– Поки що важко сказати точно. Можливо, через те, що перші три постріли були впевнені, а на четвертий десь трохи розслабився абощо. Точніше можна буде сказати після того, як проаналізуємо разом із тренером по часу стрільби, час між пострілами – тоді вже буде ясно, що стало причиною промаху.

– Другу стрільбу ти відстріляв чисто. Насправді ми не побачили її, перебуваючи на арені... Здалося, що трошки довше ти стріляв, ніж планував, ні?

– Не знаю точно, побачу з аналізу, але мені здалося, що досить швидко і впевнено відстріляв стоячи.

– Ну, можливо, саме тому, що ми не бачили, бо перед тим ми дивилися, що ти вигравав у Джакомеля, а потім почав йому дещо поступатися. Може, просто він по трасі вже...

– Я думаю, що він по трасі трошки був швидший за мене все-таки.

– Як ти себе почуваєш після цієї гонки з огляду на перспективу гонки переслідування?

– Почуваюся досить нормально, така оптимальна форма. Звичайно, що було важко взагалі до цього сезону підійти в хорошій формі, витримати зараз сезон після травми та після того, що я пропустив два місяці й, можна сказати, основний період тренувань. Тому довелось трохи по сезону доганяти та приберегти себе певною мірою, щоб тут, на чемпіонаті світу, бути в більш-менш оптимальній, задовільній формі.

– Зараз ми бачимо, що норвежці в такій шаленій формі. Дуже часто вони посідають не лише перші 3 місця, а й 4-5 теж – такий собі чемпіонат Норвегії... Як ти гадаєш, завдяки чому вони змогли так відірватися від решти?

– Важко сказати. В них висока конкуренція, вони завжди були дуже сильні, бачимо скільки в них людей у топах, і на Кубку IBU, і на Кубку світу... Той, хто приїжджає з Кубку IBU, завжди гідно заміняє того, хто вибуває. Тому важко сказати напевно, що є причиною. Плюс, я думаю, все-таки їхня підготовка лиж та інвентарю трішки відрізняється від інших команд, тому що всі інновації в першу чергу проходять через них. А цього року, як бачимо, заборона фтору... Я думаю, що вони саме в цьому сезоні стали набагато сильнішими за інших, але побачимо, чи зможуть вони й надалі тримати таку планку.

– Тобто ти вважаєш, що це все нові технології, а відтак можна трошечки кинути камінець у плані фейр-плей чи просто вони ближчі до розробок? Але технології мали б бути однакові для всіх...

– Важко сказати, чи є вони однаковими, коли продукція норвезьких фірм у першу чергу дістається збірній Норвегії. Але це так, моє суб'єктивне припущення, я не можу бути впевненим на сто відсотків у цьому. Ну й, звичайно, самі норвежці дуже сильні.

– Яке місце тебе задовольнить на цьому чемпіонаті? Ще ж достатньо гонок.

– По місцях я ніколи не люблю загадувати наперед, важко сказати.

Нагадаємо, Підручний став найкращим з українців у спринті, посівши 21-ше місце з одним промахом і відставанням від переможця Штурли Легрейда на 2 хвилини 5 секунд.

Олександр Гливинський, для Чемпіона

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