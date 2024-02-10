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Дудченко оцінив готовність до чемпіонату світу

Антон Дудченко прокоментував старт чемпіонату світу
Сьогодні 17:28 168 0
Дудченко оцінив готовність до чемпіонату світу
#Антон Дудченко

Джерело - suspilne.media.

Український біатлоніст Антон Дудченко намагається покращити свої результати на чемпіонаті світу у Нове Место.

Про це розповів біатлоніст у коментарі Суспільне Спорт.

"Я сподіваюся, що чемпіонат світу пройде позитивніше ніж етапи Кубка світу. Але ми бачимо, що важко виправити форму, коли ти весь час змагаєшся. Ми щось намагаємося виправити, але не все виходить. Завжди сподіваємось на краще, тому [у спринті] буде видно, як воно.

У мене була невелика перерва у змаганнях перед чемпіонатом Європи, де я намагався тренуватися, трішки виправити свою форму. Потім був чемпіонат Європи й після нього знову був невеликий період, де ми тренувалися, залишилися там у Брезно-Осрблі, намагалися допрацювати що могли за цей короткий період перед чемпіонатом світу.

Вітряно на стрільбищі. Гадаю, що буде непередбачувано, бо досить складно стріляти, особливо стоячи. Траса теж нелегка: тепло, дощ, розбивається. Тому, можливо, ті, хто стартуватиме на початку, матимуть якийсь пріоритет", - сказав Дудченко.

Раніше визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу.

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