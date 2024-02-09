Дмитренко: Це була моя ціль — дійти у топ-20

Українська біатлоністка Христина Дмитренко оцінила 12-те місце у спринті на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Про це розповіла сама біатлоністка у коментарі Суспільне Спорт.

"Цілком задоволена самим результатом, що посіла 12-те місце. Це була моя ціль — дійти у топ-20, рада, що вийшло це зробити на чемпіонаті світу.

Але на останньому колі відпрацювала дуже погано: почала дуже різко, але вже на останньому колі мене рубануло. Думала, що треба тримати цей старт, було важко кожен метр дистанції проходити.

Нулі на стрільбі? Добре відпрацювала пристрілку, впевнено. Добре відпрацювала лежачи, а ось стоячи приходжу та налаштовую себе, що не треба гнатися, необхідно ввімкнути голову та відпрацювати добре. Бо на штрафне коло не хочу йти.

Хотіла трішечки відпочити від цього гулу. Був один маленький шматочок траси, де такого не було, і можна було перепочити від цього. А так, багато вболівальників, тренерів, підказували, горлали", – сказала Дмитренко.