Став відомий стартлист жіночого спринту на чемпіонаті світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат світу з біатлону у Новому Месті продовжиться у п'ятницю, 9 лютого, жіночим спринтом.
У першу стартову групу потрапила Юлія Джима, яка отримала третій стартовий номер, останньою серед українок гонку розпочне Анастасія Меркушина (84-ю). Христина Дмитренко, дебютантка збірної України на чемпіонаті світу, бігтиме спринт у третій групі (59-й номер).
Стартлист України на жіночий спринт чемпіонату світу-2024 з біатлону:
3. Юлія Джима
46. Ірина Петренко
59. Христина Дмитренко
84. Анастасія Меркушина
Нагадаємо, Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма.
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