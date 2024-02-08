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Став відомий стартлист жіночого спринту на чемпіонаті світу з біатлону

Гонка відбудеться 9 лютого, о 18:20
Сьогодні 22:37 212 0
Став відомий стартлист жіночого спринту на чемпіонаті світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з біатлону у Новому Месті продовжиться у п'ятницю, 9 лютого, жіночим спринтом.

У першу стартову групу потрапила Юлія Джима, яка отримала третій стартовий номер, останньою серед українок гонку розпочне Анастасія Меркушина (84-ю). Христина Дмитренко, дебютантка збірної України на чемпіонаті світу, бігтиме спринт у третій групі (59-й номер).

Стартлист України на жіночий спринт чемпіонату світу-2024 з біатлону:

3. Юлія Джима

46. Ірина Петренко

59. Христина Дмитренко

84. Анастасія Меркушина

Нагадаємо, Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма.

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