Визначився склад жіночої збірної України в спринті на чемпіонаті світу

Поза заявкою залишилися Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова

Джерело - Суспільне Спорт.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначився зі спринтом на чемпіонаті світу у Нове Место, Чехія.

Про це повідомляє Суспільне.

У гонці візьмуть участь: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко і Христина Дмитренко.

Поза заявкою залишилися Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.

Нагадаємо, Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма.

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