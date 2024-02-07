Визначився склад жіночої збірної України в спринті на чемпіонаті світу

Джерело - Суспільне Спорт.
Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначився зі спринтом на чемпіонаті світу у Нове Место, Чехія.
Про це повідомляє Суспільне.
У гонці візьмуть участь: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко і Христина Дмитренко.
Поза заявкою залишилися Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова.
Нагадаємо, Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!