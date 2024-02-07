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Зоц - про результат змішаної естафети на ЧС: Тверду четвірочку я б поставив

Зоц прокоментував результат змішаної естафети на чемпіонаті світу
Сьогодні 21:05 141 0
Зоц - про результат змішаної естафети на ЧС: Тверду четвірочку я б поставив
#Микола Зоц

Джерело - Biathlon.com.ua.

Збірна України показала непоганий результат у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.

Про це розповів старший тренер жіночої збірної Микола Зоц.

"Перед стартом стараємось зайве відганяти в сторону, думаємо тільки про професійні моменти по самій гонці, прокручуємо їх в голові, передаємо настанови спортсменам. Стосовно результату, на сьогоднішній день, якщо говорити про результат на фініші - тверду четвірочку я б поставив. Але, як завжди в біатлоні, багато чого ще можна покращувати", - сказав Зоц.

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