Блашко достроково завершила сезон 2023/24

Джерело - Суспільне Спорт.

Біатлоністка збірної України Дарина Блашко достроково завершить сезон 2023/2024.

Про це повідомляє тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

Рішення було прийняте після етапу Кубка IBU в німецькому Арбері (56 та 62 місця у двох спринтерських гонках). За швидкісними показниками Дарина програвала більше 4 хвилин лідерам перегонів.

У поточному сезоні Блашко п’ять разів виходила на біатлонну трасу - двічі на етапах Кубка світу та тричі на етапах Кубка IBU.

Раніше став відомий склад чоловічої команди на чемпіонат світу-2024.