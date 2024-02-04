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Блашко достроково завершила сезон 2023/24

Сьогодні 13:11 232 0
Блашко достроково завершила сезон 2023/24
#Дарина Блашко

Джерело - Суспільне Спорт.

Біатлоністка збірної України Дарина Блашко достроково завершить сезон 2023/2024.

Про це повідомляє тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц.

Рішення було прийняте після етапу Кубка IBU в німецькому Арбері (56 та 62 місця у двох спринтерських гонках). За швидкісними показниками Дарина програвала більше 4 хвилин лідерам перегонів.

У поточному сезоні Блашко п’ять разів виходила на біатлонну трасу - двічі на етапах Кубка світу та тричі на етапах Кубка IBU.

Раніше став відомий склад чоловічої команди на чемпіонат світу-2024.

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