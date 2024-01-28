Чоловіча збірна України визначилася із заявкою на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб збірної України з біатлону сформував заявку чоловічої команди на чемпіонат світу.
Про це повідомляє Biathlonnews.com.ua.
До неї увійшли: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк та Віталій Мандзин.
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При цьому Мандзин пропустить стартові гонки, адже виступатиме на юніорському Чемпіонаті Європи.
Чемпіонат світу з біатлону відбудеться з 7 до 18 лютого в Нове-Мєсто, Чехія.
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