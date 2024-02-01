Меркушина фінішувала 20-ю у спринті Кубка IBU

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Італійка Ганна Аухенталлер виграла спринт шостого етапу Кубка IBU у німецькому Арбері.

Найкращою серед українок стала Олександра Меркушина, яка з чистою стрільбою фінішувала на 20-й позиції.

Кубок IBU

Арбер, Німеччина

Спринт, жінки

01 лютого

1. Ганна Аухенталлер (Італія, 0+0) 24:02.6

2. Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+2) +26.6

3. Сара Скатоло (Італія, 0+1) +29.6

4. Стефані Шерер (Німеччина, 0+1) +32.2

4. Ноемі Ремонне (Франція, 0+1) +32.2

6. Анна-Карін Хайденберг (Швеція, 0+0) +32.8

...

20. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:24.4

30. Лілія Стеблина (Україна, 1+1) +2:21.5

35. Юлія Городна (Україна, 1+0) +2:37.9

40. Олена Городна (Україна, 1+2) +2:57.4

56. Дар'я Блашко (Україна, 0+1) +3:54.7

Раніше Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.