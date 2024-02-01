Меркушина фінішувала 20-ю у спринті Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
Італійка Ганна Аухенталлер виграла спринт шостого етапу Кубка IBU у німецькому Арбері.
Найкращою серед українок стала Олександра Меркушина, яка з чистою стрільбою фінішувала на 20-й позиції.
Кубок IBU
Арбер, Німеччина
Спринт, жінки
01 лютого
1. Ганна Аухенталлер (Італія, 0+0) 24:02.6
2. Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+2) +26.6
3. Сара Скатоло (Італія, 0+1) +29.6
4. Стефані Шерер (Німеччина, 0+1) +32.2
4. Ноемі Ремонне (Франція, 0+1) +32.2
6. Анна-Карін Хайденберг (Швеція, 0+0) +32.8
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20. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:24.4
30. Лілія Стеблина (Україна, 1+1) +2:21.5
35. Юлія Городна (Україна, 1+0) +2:37.9
40. Олена Городна (Україна, 1+2) +2:57.4
56. Дар'я Блашко (Україна, 0+1) +3:54.7
Раніше Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.