Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Другими фінішували французькі біатлоністи, трійку замкнули представники Італії.

Збірна України, яку представляли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина, фінішувала дев'ятою після

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Змішана естафета

28 січня