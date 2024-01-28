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Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті
Сьогодні 13:23 309 0
Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії здобула перемогу в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Другими фінішували французькі біатлоністи, трійку замкнули представники Італії.

Збірна України, яку представляли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина, фінішувала дев'ятою після 

Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Змішана естафета
28 січня
1. Норвегія (1+7)  1:04:23,3
2. Франція (1+7)  +14,6
3. Італія (0+5)  +53,8
4. Швеція (2+15)  +1:45,2
5. Німеччина (2+10)  +2:37,6
6. Австрія (2+15)  +2:54,6
...
9. Україна (4+12)  +4:16,2

Напередодні Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування.

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