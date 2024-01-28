Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Сьогодні 14:34 1318 2
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Сьогодні 19:09 113
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Сьогодні 18:09 713
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 16:25 36019
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:11 15824
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8
Сьогодні 15:50 259
Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:23 423
Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open
Сьогодні 09:29 577
Хаві ухвалив рішення покинути Барселону в кінці сезону
Сьогодні 08:11 696
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1822
Прямі трансляції

Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8

Анна Кривонос замінила Олена Городну
Сьогодні 15:50 259 0
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції здобула перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Австрії.

Збірна України, яку представляли Антон Дудченко та Анна Кривонос, фінішувала восьмою після 

Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Одиночна змішана естафета
28 січня
1. Швеція (0+6)  41:50,1
2. Норвегія (1+14)  +13,9
3. Австрія (0+9)  +43,9
4. Молдова (0+6)  +45,4
5. Італія (0+10)  +51,6
6. Швейцарія (1+10)  +1:20,1
7. Німеччина (1+9)  +1:27,0
8. Україна (0+7)  +1:27,9

Напередодні Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open 1318 2
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 36019
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 15824
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги 1822
Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі з Лас-Пальмасом Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі з Лас-Пальмасом 1080
Евертон з Миколенком поступився Лутону, Ньюкасл переміг Фулгем: результати матчів Кубка Англії Евертон з Миколенком поступився Лутону, Ньюкасл переміг Фулгем: результати матчів Кубка Англії 1228
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45667 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34707
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48368
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24548
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71744
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38347