Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8

Джерело - Чемпіон.
Збірна Швеції здобула перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.
Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Австрії.
Збірна України, яку представляли Антон Дудченко та Анна Кривонос, фінішувала восьмою після
Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Одиночна змішана естафета
28 січня
1. Швеція (0+6) 41:50,1
2. Норвегія (1+14) +13,9
3. Австрія (0+9) +43,9
4. Молдова (0+6) +45,4
5. Італія (0+10) +51,6
6. Швейцарія (1+10) +1:20,1
7. Німеччина (1+9) +1:27,0
8. Україна (0+7) +1:27,9
Напередодні Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи.
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