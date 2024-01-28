Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8

Анна Кривонос замінила Олена Городну

Джерело - Чемпіон.

Збірна Швеції здобула перемогу в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Австрії.

Збірна України, яку представляли Антон Дудченко та Анна Кривонос, фінішувала восьмою після

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Одиночна змішана естафета

28 січня