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Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Українка піднялася на 25 позицій, порівняно зі спринтом
Сьогодні 15:49 124 0
Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Марен Кіркейде здобула перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи.

Другою фінішувала її співвітчизниця Емілі-Аахейм Калькенберг, трійку замкнула француженка Ошеан Мішлон.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка стала сьомою, піднявшись на 25 позицій, порівняно зі спринтом.

Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Гонка переслідування, жінки
27 січня
1. Марен Кіркейде (1+0+0+1)  29:49,9
2. Емілі-Аахейм Калькенберг (1+0+0+1)  +11,1
3. Ошеан Мішлон (0+1+0+1)  +27,1
...
7. Анастасія Меркушина (0+0+0+0)  +57,3
12. Ірина Петренко (0+0+0+1)  +1:33,9
23. Олена Городна (0+1+1+0)  +2:14,9
31. Анна Кривонос (0+0+1+3)  +2:54,0
35. Христина Дмитренко (2+1+2+1)  +3:19,8
46. Любов Кип'яченкова (1+0+3+3)  +5:31,3
48. Олександра Меркушина (1+1+2+3)  +6:03,4

Раніше Підручний фінішував сьомим у чоловічій гонці переслідування.

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