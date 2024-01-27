Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Українка піднялася на 25 позицій, порівняно зі спринтом

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Марен Кіркейде здобула перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи.

Другою фінішувала її співвітчизниця Емілі-Аахейм Калькенберг, трійку замкнула француженка Ошеан Мішлон.

Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка стала сьомою, піднявшись на 25 позицій, порівняно зі спринтом.

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Гонка переслідування, жінки

27 січня