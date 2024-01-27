Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Норвезька біатлоністка Марен Кіркейде здобула перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи.
Другою фінішувала її співвітчизниця Емілі-Аахейм Калькенберг, трійку замкнула француженка Ошеан Мішлон.
Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка стала сьомою, піднявшись на 25 позицій, порівняно зі спринтом.
Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Гонка переслідування, жінки
27 січня
1. Марен Кіркейде (1+0+0+1) 29:49,9
2. Емілі-Аахейм Калькенберг (1+0+0+1) +11,1
3. Ошеан Мішлон (0+1+0+1) +27,1
...
7. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +57,3
12. Ірина Петренко (0+0+0+1) +1:33,9
23. Олена Городна (0+1+1+0) +2:14,9
31. Анна Кривонос (0+0+1+3) +2:54,0
35. Христина Дмитренко (2+1+2+1) +3:19,8
46. Любов Кип'яченкова (1+0+3+3) +5:31,3
48. Олександра Меркушина (1+1+2+3) +6:03,4
Раніше Підручний фінішував сьомим у чоловічій гонці переслідування.
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