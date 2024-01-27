Збірна України назвала склади змішаних естафет на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Збірна України оголосила склади на класичну та одиночну змішані естафети, які відбудуть на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.
Склад на змішану естафету:
7-1. Віталій Мандзин
7-2. Дмитро Підручний
7-3. Христина Дмитренко
7-4. Анастасія Меркушина
Склад на одиночну змішану естафету:
7-1. Антон Дудченко
7-2. Олена Городна
Обидві гонки пройдуть у неділю, 28 січня: змішана естафета розпочнеться об 11:45 за київським часом, сингл-мікст — о 15:00. Одиночна змішана естафета закриє змагання у межах Євро-2024.
Раніше Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи.