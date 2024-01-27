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Збірна України назвала склади змішаних естафет на чемпіонаті Європи

Стартлист змішаних естафет на чемпіонаті Європи з біатлону
Вчора 22:07 245 0
Збірна України назвала склади змішаних естафет на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оголосила склади на класичну та одиночну змішані естафети, які відбудуть на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Склад на змішану естафету:

7-1. Віталій Мандзин
7-2. Дмитро Підручний
7-3. Христина Дмитренко
7-4. Анастасія Меркушина

Склад на одиночну змішану естафету:

7-1. Антон Дудченко
7-2. Олена Городна

Обидві гонки пройдуть у неділю, 28 січня: змішана естафета розпочнеться об 11:45 за київським часом, сингл-мікст — о 15:00. Одиночна змішана естафета закриє змагання у межах Євро-2024.

Раніше Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи.

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