Збірна України назвала склади змішаних естафет на чемпіонаті Європи

Стартлист змішаних естафет на чемпіонаті Європи з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Збірна України оголосила склади на класичну та одиночну змішані естафети, які відбудуть на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Склад на змішану естафету:

7-1. Віталій Мандзин

7-2. Дмитро Підручний

7-3. Христина Дмитренко

7-4. Анастасія Меркушина

Склад на одиночну змішану естафету:

7-1. Антон Дудченко

7-2. Олена Городна

Обидві гонки пройдуть у неділю, 28 січня: змішана естафета розпочнеться об 11:45 за київським часом, сингл-мікст — о 15:00. Одиночна змішана естафета закриє змагання у межах Євро-2024.

Раніше Дмитренко здобула бронзу у спринті чемпіонату Європи.