Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула бронзу у спринті в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.

Українка не допустила жодного промаху. Це перша нагорода для України на цьому ЧЄ.

Перемогу у гонці здобула норвежка Іда Лієн, її співвітчизниця Марен Кіркейде стала третьою.

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Спринт, чоловіки

24 січня

Іда Лієн (Норвегія, 0+0) 19:11.5 Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) +14.0 Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +35.3 Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0) +40.8 Дженні Енодд (Норвегія, 0+0) +40.9 Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+1) +43.8

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12. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +57.8 25. Анна Кривонос (Україна, 1+0) +1:23.1 31. Олена Городна (Україна, 1+0) +1:34.6 32. Анастасія Меркушина (Україна, 0+2) +1:35.0 36. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+1) +1:40.3 39. Олександра Меркушина (Україна, 2+0) +1:45.5

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