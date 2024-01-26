Джерело - Чемпіон.
Українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула бронзу у спринті в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.
Українка не допустила жодного промаху. Це перша нагорода для України на цьому ЧЄ.
Перемогу у гонці здобула норвежка Іда Лієн, її співвітчизниця Марен Кіркейде стала третьою.
Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Спринт, чоловіки
24 січня
- Іда Лієн (Норвегія, 0+0) 19:11.5
- Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) +14.0
- Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +35.3
- Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+0) +40.8
- Дженні Енодд (Норвегія, 0+0) +40.9
- Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+1) +43.8
...
12. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +57.8
25. Анна Кривонос (Україна, 1+0) +1:23.1
31. Олена Городна (Україна, 1+0) +1:34.6
32. Анастасія Меркушина (Україна, 0+2) +1:35.0
36. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+1) +1:40.3
39. Олександра Меркушина (Україна, 2+0) +1:45.5
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