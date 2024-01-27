Підручний: Не сильно задоволений своїм виступом

Український біатлоніст Дмитро Підручний оцінив 7-ме місце у гонці переслідування на чемпіонаті Європи у Брезно-Осрблі.

Про це розповів сам біатлоніст у коментарі Український біатлон.

"Я не сильно задоволений своїм виступом. Стрільба при цих погодних умовах була дуже непоганою, та все одно останнім пострілом допускав помилки, хоча сьогодні можна було боротися і за медалі. На четвертому колі допустив прикру помилку.

Траса сьогодні була розбитою, тому при спусках треба було шукати кращі місця для їх проходження. На одному зі спусків я зробив прикру помилку та зазнав падіння. А це вилилося у втраті 12-15 секунд. Я відстав від француза Гігонна, з яким ми разом бігли на четвертому колі. Думаю, що ця помилка коштувала мені 5-6-го місця. Дуже прикро, проте таке буває.

Тут дуже складні погодні умови, дуже сильний боковий вітер зліва, багато хто з ним не впорався. Я робив поправку і на першій, і на другій стрільбі. Стоячи старався досить акуратно стріляти. Та, на жаль, не вдалося чисто відпрацювати на стрільбі стоячи", - сказав Підручний.