Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці

Джерело - Чемпіон.
Швейцарець Ісак Фрей здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.
Другим став румун Дмитро Шамаєв, трійку замкнув Антонен Гігонна.
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 7-м, піднявшись на 13 позицій.
Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Гонка переслідування, чоловіки
27 січня
1. Ісак Фрей (1+0+0+2) 32:42,1
2. Дмитро Шамаєв (0+0+0+0) +12,3
3. Антонен Гігонна (1+0+4+0) +26,0
...
7. Дмитро Підручний (0+0+1+1) +1:10,1
26. Антон Дудченко (0+1+2+0) +2:28,5
39. Тарас Лесюк (1+2+2+2) +4:45,5
43. Артем Тищенко (0+4+1+1) +5:10,3
DNS Віталій Мандзин
DNS Артем Прима
Раніше Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.
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