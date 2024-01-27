Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці

Підручний піднявся на 13 позицій після спринту

Джерело - Чемпіон.

Швейцарець Ісак Фрей здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Другим став румун Дмитро Шамаєв, трійку замкнув Антонен Гігонна.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 7-м, піднявшись на 13 позицій.

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Гонка переслідування, чоловіки

27 січня