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Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці

Підручний піднявся на 13 позицій після спринту
Сьогодні 12:42 123 0
Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці

Джерело - Чемпіон.

Швейцарець Ісак Фрей здобув перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Другим став румун Дмитро Шамаєв, трійку замкнув Антонен Гігонна.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 7-м, піднявшись на 13 позицій.

Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Гонка переслідування, чоловіки
27 січня
1. Ісак Фрей  (1+0+0+2)  32:42,1
2. Дмитро Шамаєв  (0+0+0+0)  +12,3
3. Антонен Гігонна  (1+0+4+0)  +26,0
...
7. Дмитро Підручний  (0+0+1+1)  +1:10,1
26. Антон Дудченко  (0+1+2+0)  +2:28,5
39. Тарас Лесюк  (1+2+2+2)  +4:45,5
43. Артем Тищенко  (0+4+1+1)  +5:10,3
DNS Віталій Мандзин 
DNS Артем Прима 

Раніше Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.

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