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Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи

Сьогодні 17:55 239 0
Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі. 

Перемогу здобула норвежка Марен Кіркейде, яка випередила Аліну Стремоус із Молдови та господиню змагань, Ему Капустову.

Чемпіонат Європи з біатлону
Індивідуальна гонка, жінки
24 січня
  • 1. Марен Кіркейде (Норвегія) (0+0+0+0) 41:26.2
  • 2. Аліна Стремоус (Молдова) (0+0+0+0) +46.5
  • 3. Ема Капустова (Словаччина) (0+0+0+0) +59.1
  • ...
  • 18. Олександра Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +3:14.3
  • 26. Анна Кривонос (Україна) (0+1+0+1) +3:55.0
  • 49. Олена Городна (Україна) (0+1+0+3) +6:34.2
  • 61. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+1+1+3) +7:47.0

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