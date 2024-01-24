Джерело - Чемпіон.

Українка Олександра Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи в словацькому Брезно-Осрблі.

Перемогу здобула норвежка Марен Кіркейде, яка випередила Аліну Стремоус із Молдови та господиню змагань, Ему Капустову.

Чемпіонат Європи з біатлону

Індивідуальна гонка, жінки

24 січня

1. Марен Кіркейде (Норвегія) (0+0+0+0) 41:26.2

2. Аліна Стремоус (Молдова) (0+0+0+0) +46.5

3. Ема Капустова (Словаччина) (0+0+0+0) +59.1

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18. Олександра Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +3:14.3

26. Анна Кривонос (Україна) (0+1+0+1) +3:55.0

49. Олена Городна (Україна) (0+1+0+3) +6:34.2

61. Любов Кип'яченкова (Україна) (0+1+1+3) +7:47.0

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