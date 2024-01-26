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Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12

До двадцятки найкращих також увійшов Дмитро Підручний
Сьогодні 14:22 277 0
Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12
#Віталій Мандзин

Джерело - Чемпіон.

Француз Антоне Гігонна переміг у спринті в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.

Друге та третє місце посіли норвежці Йоган-Олав Ботн та Ісак Фрей відповідно.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин - 12-а сходинка. До двадцятки найкращих також увійшов Дмитро Підручний - 20-й.

Чемпіонат Європи з біатлону
Брезно-Осрблі, Словаччина
Індивідуальна гонка, чоловіки
24 січня
1. Антонен Гігонна (0+0) 22:51,9
2. Йоган-Олав Ботн (1+1) +14,5
3. Ісак Фрей (1+0) +16,7
...
12. Віталій Мандзин (0+0) +51,2
20. Дмитро Підручний (1+1) +1:17,9
25. Антон Дудченко (0+1) +1:22,9
46. Артем Прима (0+1) +1:57,0
53. Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5
58. Артем Тищенко (1+1) +2:09,0

Раніше Меркушина посіла 18 місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.

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