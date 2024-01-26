Гігонна виграв спринт на чемпіонаті Європи, Мандзин - 12

До двадцятки найкращих також увійшов Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Француз Антоне Гігонна переміг у спринті в межах чемпіонату Європи з біатлону сезону-2024.

Друге та третє місце посіли норвежці Йоган-Олав Ботн та Ісак Фрей відповідно.

Найкращим серед українців став Віталій Мандзин - 12-а сходинка. До двадцятки найкращих також увійшов Дмитро Підручний - 20-й.

Чемпіонат Європи з біатлону

Брезно-Осрблі, Словаччина

Індивідуальна гонка, чоловіки

24 січня