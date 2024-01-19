Джима та Підручний – у складі України на змішану естафету в Антгольці

Джерело - Чемпіон.
Збірна України визначилася зі складами на класичну та одиночну змішані естафети на шостому етапі Кубка світу в Антгольці.
Христина Дмитренко та Артем Тищенко пробіжать одиночну змішану естафету. Гонка відбудеться у суботу, 20 січня, о 13:55 за київським часом..
Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико та Дмитро Підручний пробіжать класичну змішану естафету.
Ця гонка також відбудеться у суботу, 20 січня, початок – о 15:45.
Нагадаємо, три українки кваліфікували у масстарт на Кубку світу в Антгольці.
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