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Три українки кваліфікували у масстарт на Кубку світу в Антгольці

Сьогодні 16:52 224 0
Три українки кваліфікували у масстарт на Кубку світу в Антгольці

Відразу три українських біатлоністки кваліфікувався у жіночий масстарт на шостому етапі Кубка світу в Антгольці.

У гонку з масовим стартом потрапляють топ-25 загального заліку Кубка світу і ще 5 найкращих спортсменів на етапі.

Юлія Джима кваліфікувалась у гонку за першою квотою – вона йде 22-ю в загальному заліку Кубка світу.

Анастасія Меркушина та Ірина Петренко відібрались у гонку за другою квотою, вони посідають друге і четверте місце за результатами на етапі відповідно.

Масстарт відбудеться у неділю, 21 січня, початок – о 15:45.

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