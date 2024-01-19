Прима кваліфікувався до масстарту Кубка світу в Антгольці

Джерело - tribuna.com.
Український біатлоніст Артем Прима відібрався до масстарту на Кубку світу в Антгольці.
Прима кваліфікувався до масстарту за квотою найкращих на етапі поза топ-25 заліку Кубка світу. Він став 2-м після представника Німеччини Даніло Рітмюллера.
Артем став 9-м у короткій індивідуальній гонці на етапі в Антгольці та показав найкращий результат збірної України в сезоні на Кубку світу.
Масстарт відбудеться 21 січня, початок — о 13.30.
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