Прима кваліфікувався до масстарту Кубка світу в Антгольці

Гонка відбудеться 21 січня

Український біатлоніст Артем Прима відібрався до масстарту на Кубку світу в Антгольці.

Прима кваліфікувався до масстарту за квотою найкращих на етапі поза топ-25 заліку Кубка світу. Він став 2-м після представника Німеччини Даніло Рітмюллера.

Артем став 9-м у короткій індивідуальній гонці на етапі в Антгольці та показав найкращий результат збірної України в сезоні на Кубку світу.

Масстарт відбудеться 21 січня, початок — о 13.30.

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